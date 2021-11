Fernando D’Annunzio racconta il "nostro dialetto": l’11 novembre, appuntamento con il poeta vastese

Il poeta Fernando D'Annunzio torna a raccontare Vasto e lo fa con un evento dedicato al dialetto. Dopo l'appuntamento dello scorso maggio, in cui i versi scritti dal poeta hanno "accompagnato" il pubblico in un viaggio attraverso le strade della città [LEGGI], D'Annunzio sarà protagonista della nuova iniziativa dell'associazione Vigili del fuoco in congedo.

Giovedì 11 novembre, alle 17.30, le sale di palazzo Genova Rulli faranno da cornice ad un pomeriggio con Fernando D'Annunzio che "racconterà" ai presenti "Il nostro dialetto: per passione e per diletto". Non una lezione, tengono a sottolineare gli organizzatori, ma "un intrattenimento ricreativo/culturale" con curiosità, caratteristiche, macchiette, poesie e proiezioni.

L'ingresso all'evento è libero, nel rispetto delle normative anti Covid.