Vasto Basket rimontata e sconfitta dall’Amatori Pescara

Sconfitta tra le mura amiche per la Ge.Vi. Vasto Basket, sconfitta 77-72 nel derby abruzzese con l'Amatori Pescara. Nella quarta giornata di C Gold, con un PalaBCC che offre una buona cornice di pubblico, i biancorossi di coach Di Salvatore partono subito con il piede giusto, riuscendo a imprimere il loro gioco e chiudere il primo quarto avanti 16-14.

Nel secondo parziale cresce ancora il vantaggio dei vastesi, che arrivano al +12 ma poi subiscono un break con cui gli ospiti accordiano le distanze per andare negli spogliatoi sul -8. Il sorpasso pescarese arriva nel terzo quarto, grazie ad una partenza sprint a cui i padroni di casa non riescono ad opporsi. Ma, negli ultimo dieci minuti, è di nuovo tutto in gioco. La Vasto Basket riesce a rifarsi sotto e ad agganciare gli avversari nel punteggio. Nelle ultime battute di gara, però, è l'Amatori ad avere lo slancio per andare a conquistare la posta in palio, chiudendo sul 77-72.

Vasto Basket - Amatori Pescara 72-77 (16-14/42-34/55-58/72-77)

Vasto Basket: Murolo 26, Peluso 5, Rupil 14, Raupys 9, Mirone 12, Di Tizio 3, Marino 3, Flocco, Ierbs ne, Iezzi ne, Marchesani ne. Coach: Di Salvatore

Amatori Pescara: Pichi 5, Serroni 10, Dondur 23, Di Salvia 3, Kordis 24, Raicevic 12, Antonini, Silveri, Pietrantoni, Eliseo, Di Donato, Peres. Coach: Castorina

Arbitri: Mariannetti di San Giovanni -Teatino e Farraioli di Teramo