Capriolo cade in una vasca per la raccolta dell’acqua, salvato dai vigili del fuoco

Operazione di soccorso per i vigili del fuoco di Vasto che oggi pomeriggio hanno tratto in salvo un capriolo nella zona di Vasto Nord. L'esemplare si era introdotto in un bacino idrico attraverso una rete danneggiata, rimanendo intrappolato in una vasca per la raccolta dell'acqua. A notare l'animale in difficoltà, un uomo che passeggiava nella zona con la figlia e che ha immediatamente richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

I vigili hanno ricevuto la chiamata intorno a mezzogiorno e, tramite la sala operativa, allertato il veterinario della Asl di zona, arrivato da Casoli. Il recupero dell'animale, a causa della natura impervia della zona, è stato portato a termine intorno alle 15.30. Il capriolo, infatti, era caduto in una vasca per la raccolta dell'acqua profonda circa 5 metri. Per recuperare l'esemplare, gli uomini si sono calati all'interno della vasca e, dopo averlo immobilizzato in un angolo per prenderlo, sono riusciti a riportarlo in superficie. L'intervento è andato a buon fine anche grazie alla cooperazione con l'uomo che ha segnalato la presenza dell'animale in difficoltà ed ha collaborato alle operazioni di recupero.

Dopo aver riparato la rete che il capriolo aveva sfruttato come "ingresso" alla zona, l'esemplare è stato rimesso in libertà.