Volontari Airc in azione: "Sosteniamo la ricerca e non abbassiamo la guardia sulla lotta al cancro"

Appuntamento con la solidarietà oggi a Vasto con i volontari Airc che, da questa mattina, sono presenti i due postazioni per la campagna "I cioccolatini della ricerca". I volontari dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro sono tornati in tante piazze italiane per sostenere la ricerca scientifica attraverso la vendita dei cioccolatini. Una campagna che permette, come ogni anno, di raccogliere fondi con cui Fondazione Airc finanzia importanti progetti di ricerca.

Il comitato di Vasto, coordinato da Francesco Iannucci, ha allestito le sue postazioni a Vasto Marina, all'edicola Tognoni, e al centro commerciale del Vasto in via Cardone. Tanti i cittadini che, nel corso della giornata, hanno scelto di donare fondi ad Airc ricevendo in campo i cioccolatini Lindt.

In questi ultimi due anni, segnati dalla pandemia, le iniziative firmate Airc sono state l'occasione per mantenere accesi i fari sulla necessità di continuare con le azioni di prevenzione, cura e ricerca sul cancro. "Anche in questa occasione i vastesi hanno dimostrato grande generosità", commenta Iannucci nel fare un primo resoconto dell'iniziativa.