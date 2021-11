Via Cardone, incidente auto-cinghiale: l’ennesimo sulle strade del Vastese

Ennesimo incidente auto-cinghiale sulle strade del Vastese. Stasera lo scontro è avvenuto in via Cardone, nella parte alta di Vasto, dove a scontrarsi sono state una Citroen e un cinghiale.

Sul posto, per soccorrere l'automobilista un'ambulanza del 118, la cui centrale operativa ha qualificato come codice giallo, quindi non gravi, le condizioni dell'automobilista. Danneggiata la parte anteriore della vettura.

L'ultimo incidente risale a ieri, quando a Cupello un giovane in moto è caduto dopo l'impatto con un cinghiale. Incidenti di questo genere sono frequenti nel Vastese, il territorio della provincia di Chieti con una maggiore indicenza di scontri tra veicoli e animali selvatici [LEGGI].