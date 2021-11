San Salvo, viola gli arresti domiciliari: arrestato un 30enne

Violazione degli arresti domiciliari e allontanamento dall'abitazione, anche nelle ore notturne. Sono queste le ragioni che hanno portato al fermo di B.F.C., 30enne cittadino di nazionalità romena domiciliato a San Salvo, che nella giornata di ieri, venerdì 5 novembre, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione locale.

Operazione dei militari, si legge in una nota stampa, "in esecuzione dell'ordinanza della misura cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Larino, il quale concordava le richieste di aggravamento della misura cautelare da parte dei carabinieri operanti".

"L'arrestato - spiegano - già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in San Salvo", ha infatti violato "più volte le prescrizioni impostegli, allontanandosi in diverse occasioni dall'abitazione, anche di notte, senza giustificati motivi". L'uomo è stato trasferito nella Casa Circondariale di Isernia.