Covid-19, a Vasto 10 pazienti in malattie infettive, trasferiti 2 in rianimazione

Dieci pazienti in malattie infettive. Due in rianimazione trasferiti in altre strutture ospedaliere. Sono questi i dati, forniti dalla Asl a Zonalocale, relativi all'occupazione dei posti Covid nell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. L'ultimo ricovero in ordine di tempo è stato disposto nelle scorse ore.

Attualmente in città sono 95 le persone positive al Sars-CoV-2. Ieri si sono registrati tre contagi. Dall'inizio della pandemia, i casi di Covid-19 sono stati 1988, di cui 1840 sono arrivati a guarigione, mentre 53 persone sono decedute.

A San Salvo i positivi sono 32, con un incremento di due contagiati nella giornata di ieri.

Tamponi e vaccinazione - Il centro vaccinale è stato spostato, ormai da alcune settimane, dal PalaBcc, che così è tornato a disposizione delle squadre sportive, alla palestra dei salesiani. E proprio la struttura di via Santa Caterina da Siena potrebbe ospitare la postazione per i tamponi molecolari, chiesta nei giorni scorsi da docenti di scuola stufi di dover andare fino a Lanciano per un test diagnostico, oppure di doversi rivolgere a strutture private e pagare il tampone anche più di 50 euro. Ne è scaturito un botta e risposta polemico tra il direttore generale della Asl, Thomas Schael, e il sindaco di Vasto, Francesco Menna. Del possibile utilizzo della palestra dei salesiani per i tesrt diagnostici ha fatto cenno due giorni fa il consigliere regionale Pietro Smargiassi [LEGGI].

In base ai dati forniti in settimana dalla Asl, la percentuale di vaccinati a Vasto è inferiore alla media provinciale: 72 per cento contro l'80 registrato mediamente nei 104 comuni del Chietino.