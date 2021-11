"Sottrarsi al vaccino mette a rischio la vita di molti. Tuteliamo i più fragili"

"Sottrarsi al vaccino mette a rischio la vita di molti". È l'appello del sindaco di Vasto, Francesco Menna, a chi non ha aderito alla campagna vaccinale, "unico strumento che abbiamo a disposizione per difenderci e per difendere e tutelare i più fragili e i più deboli. Vaccinarsi è un dovere, morale e civico, oltre che un atto di amore nei nostri confronti e dei nostri cari.

Fortunatamente non siamo più nella fase in cui mancavano gli strumenti per arginare e contrastare gli effetti di questa pandemia che, non dimentichiamolo, ha fatto vittime, ha arrecato dolore, ha messo in difficoltà un'intera economia e ha costretto ciascuno di noi a lunghi mesi di chiusure in casa e con i nostri ragazzi costretti alla didattica a distanza. Ora c'è il vaccino. E i tempi e i modi e il luogo per effettuarlo ci sono e sono rapidi. Non perdiamo questa opportunità quale unica via di uscita per tornare ad una vita quotidiana regolare e senza preoccupazioni. Possiamo farcela. Dipende da ciascuno di noi.

Invito pertanto - scrive Menna in una lettera aperta ai concittadini - quanti non si sono sottoposti alla vaccinazione anti-Covid a non esitare e a non attendere ulteriore tempo per farlo. Ciascuno di noi, in questi mesi, ha dimostrato grande senso di responsabilità e ha accolto favorevolmente gli appelli che sono stati diramati. Dimostriamo ancora una volta quanto il popolo vastese sia responsabile e rispettoso delle regole.

Con il vaccino anti-Covid abbiamo inoltre tutti ben compreso come lo stesso riduca l'ospedalizzazione ma non ci rende però immuni dal virus. Pertanto a coloro che si sono già sottoposti alla vaccinazione anti-Covid dico di continuare a rispettare le basilari regole indossando la mascherina, mantenendo il distanziamento sociale e lavando frequentemente le mani.

E a coloro che invece che non si sono sottoposti alla vaccinazione anti-Covid dico loro di farlo nell'immediato. Vacciniamoci. Facciamolo tutti!



Ne va della nostra salute, di quella dei nostri cari ed è necessario farlo anche per tutelare e salvaguardare le attività economico-commerciali della nostra città e per continuare a garantire ai ragazzi la scuola in presenza. Vi ricordo dunque - conclude il sindaco - che il punto vaccinale è attivo presso l'ex palestra dei Salesiani in via Santa Caterina da Siena".