X Factor, ancora un passo avanti per i Karakaz di Michele Corvino

Ancora un passo avanti per i Karakaz a X Factor 2021. La band del vastese Michele Corvino, Luigi Pianezzola, Massimo Deliberi e Sebastiano Cavagna, continua il suo percorso nel talent show musicale. Ieri sera, con diretta su Sky e Now, i dodici artisti arrivati alla fase dei live, hanno portato sul palco altrettante cover. Se nel primo livw show - nel segno degli inediti - non c'erano state eliminazioni, ecco che nel secondo appuntamento inizia la vera gara che porterà quattro concorrenti a giocarsi la vittoria finale.

Scelta coraggiosa per i Karakaz, che hanno interpretato a modo loro SexyTape di Justin Timmberlake. Esibizione di carattere per questo brano re-interpretato in chiave rock da Corvino & co. [GUARDA] trascinando il pubblico in studio e, risultati alla mano, anche il pubblico a casa. Non c'è una classifica dei voti del pubblico ma ad andare alla sfida finale per l'eliminazione sono stati Versailles e Westfalia, con questi ultimi che lasciano X Factor.

Al termine dell'esibizione i Karakaz hanno ascoltato con attenzione i commenti dei giudici del programma, Manuel Agnelli, Emma, Mika e Hell Raton, team leader della band. Tutti concordi nel riconoscere ai quattro musicisti l'impronta rock che stanno trasmettendo sin dai provini, con una sorta di "stampino di fabbrica", come l'ha definito Emma, che piace ma che non deve accontentare la band, invitata ad esplorare "nuovi colori" del loro talento.

Appuntamento a giovedì prossimo, 11 novembre, con un altro live show - in cui ci sarà una nuova eliminazione e in cui i Karakaz sapranno certamente stupire ancora.