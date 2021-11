Doppietta europea di Peschetola nella sfida di Youth League tra Inter e Sheriff

C'è la firma di Lorenzo Peschetola sulla vittoria dell'Inter in casa dello Sheriff nell'ultima sfida di Youth League. Il calciatore cupellese classe 2003 è sceso in campo mercoledì con la Primavera nerazzurra dando un decisivo contributo al successo in rimonta che consente alla squadra di Chivu di restare in testa al girone D della competizione europea giovanile.

Per l'Inter è stata una sfida in salita, dovendo rimontare la rete subita dopo 8 minuti. Dopo l'errore dal dischetto dell'Inter è Abiuso a trovare il gol del pareggio. Il vantaggio dei nerazzurri arriva dopo un'azione di Peschetola che serve un bell'assist a Fabbian. Nel secondo tempo è proprio il calciatore di Cupello a dare sostanza al risultato con una rete dopo 16 minuti, suo primo gol stagionale. Poi, dopo che i padroni di casa hanno accorciato le distanze, Peschetola cala il poker a dieci minuti dalla fine.

Un percorso in crescita per Lorenzo Peschetola che, partendo dall'under 15 dell'Inter, a cui è approdato quattro stagioni fa, sta affrontando con tenacia e grande qualità questo suo percorso, dimostrando tanto sia con la maglia nerazzura che con quella delle Nazionali giovanili.