Branco di cinghiali attraversa la Provinciale, giovane in moto preso in pieno da un esemplare

Ancora un episodio che testimonia la pericolosità della presenza massiva dei cinghiali nel territorio. Ieri sera un giovane è caduto con la moto a causa dell'incontro ravvicinato con un ungulato.

Il ragazzo, nella prima serata di ieri, stava tornando a San Salvo da Cupello dove aveva preso parte all'allenamento della propria squadra, quando nel rettilineo poco prima dell'incrocio con Piano di Marco, ha visto i cinghiali attraversare; ha rallentato per farli passare, ma è stato preso in pieno da un altro esemplare sbucato dalla vegetazione che lo ha fatto cadere a terra. Un automobilista di passaggio, nel senso inverso, fortunatamente lo ha notato in tempo nonostante l'assenza di illuminazione e si è fermato per soccorrerlo.

Per il giovane alla guida della moto, spavento e qualche escoriazione a parte, non ci sono state grosse conseguenze, ma l'episodio è un ennesimo campanello d'allarme su quanto può accadere ormai in gran parte delle strade del territorio.

Tale pericolosità, due anni fa, è stata messa nera su bianco anche dalla Asl Lanciano Vasto Chieti che con uno studio ha dimostrato che il Vastese è la zona della provincia con il maggior rischio di incidenti: in 3 anni e mezzo presi in esame dalla ricerca del dipartimento Prevenzione si sono contati 314 casi [LEGGI]. Il numero reale del fenomeno è sicuramente maggiore perché il numero diffuso dalla Asl si basava sugli esemplari morti dopo gli incidenti escludendo, quindi, i casi in cui gli animali ne escono illesi (come ieri sera) o feriti riuscendo ad allontanarsi.