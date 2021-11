Aiutaci ad aiutare: al Trofeo Bancarella la raccolta fondi del Lions Club Adriatica Vittoria Colonna

Una raccolta fondi a sostegno delle attività in favore della comunità vastese, in occasione del "Trofeo Bancarella" di domenica 31 ottobre. "Tornare in mezzo alla gente e nel contempo realizzare service efficaci": questo l'obiettivo raggiunto dai soci del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, impegnati in uno stand realizzato all'interno dell'area fieristica.

"Aiutaci ad aiutare" è il titolo scelto per la campagna che ha consentito "in primis di raccogliere fondi secondo una formula che prevedeva una offerta libera che veniva ricambiata con un omaggio", spiegano dal Club. In secondo luogo l'iniziativa, ha consentito di "spiegare cosa fanno i Lions". Un'iniziativa, realizzata ad un mese di distanza dalla campagna di prevenzione del diabete con lo screening promosso dai Lions club Vastesi alla fine di settembre, che "ha dato i suoi frutti su ambedue i versanti". A fare da cornice ai gilet gialli dei soci, recanti le effige del Lions Clubs International e del Club, un gazebo addobbato con dei manifesti recanti alcune iniziative realizzate nel corso degli anni dal sodalizio vastese, testimonianza della vicinanza dei soci ai bisogni della comunità.

"La pandemia - ha dichiarato il presidente del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Luigi Spadaccini – ha reso quasi slavate le attività dei Lions Club nonostante che il loro impegno sia stato importante. Abbiamo donato e tanto, ma il distanziamento interpersonale ha determinato anche una sorta di distacco tra i cittadini e il lionismo. Oggi la sfida – aggiunge Spadaccini – è sì continuare a dare concretezza e tangibilità alle nostre attività, ma, soprattutto, è riportare il lionismo tra la gente perché possa toccare con mano quanto i Lions fanno e trovare gli stimoli giusti per affiancarli nel loro operato sempre più importante quanto difficile. Ed è lungo questo percorso che il nostro Club sta avanzando con risultati incoraggianti".