San Salvo, 700mila euro per rimettere a nuovo via Montegrappa e via Bachelet

Settecentomila euro per la sistemazione di via Montegrappa e via Bachelet a San Salvo. Ad annunciarlo è il sindaco Tiziana Magnacca che parla di sostegno del presidente Marco Marsilio nei confronti della richiesta avanzata dal Comune sansalvese per il miglioramento della viabilità cittadina. Tale somma rientra nella "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027".

"È il risultato del grande lavoro dell’amministrazione comunale – dice il sindaco Magnacca – assieme agli uffici tecnici per non perdere nemmeno un’occasione di accedere a risorse finanziarie e dall’utilizzo delle risorse del recovery fund. Siamo consapevoli che un buon amministratore deve saper progettare e programmare il futuro in questo momento così delicato. La dimostrazione è che nel giro di pochi mesi siamo stati destinatari di diversi milioni di euro, tutto questo testimonia in maniera visibile il nostro impegno, per il futuro della nostra città".