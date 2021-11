X Factor 2021: i Karakaz di Michele Corvino pronti per il secondo live show

Con il secondo live show entra nel vivo l'edizione 2021 di X Factor. Domani, giovedì 4 novembre alle 21.15, i 12 concorrenti in gara torneranno ad esibirsi dal vivo, in diretta su Sky e Now, davanti al pubblico e ai giudici. Sarà la prima serata con eliminazione. Uno dei partecipanti, infatti, lascerà il talent show musicale.

Ed è già sfida ad alta tensione per i Karakaz. La band del vastese Michele Corvino (voce e chitarra), che sta affrontando questo percorso con Luigi Pianezzola (basso), Massimo Deliberi (chitarra) e Sebastiano Cavagna (batteria), la scorsa settimana hanno riproposto dal vivo il loro singolo Useless conquistando apprezzamenti da parte dei quattro giudici - Manuel Agnelli, Mika, Emma e il loro team leader Hell Raton - e del pubblico in studio ma risultando, con altri cinque concorrenti, tra i meno votati del pubblico a casa.

Intanto, nel corso del programma, Michele ha raccontato come è nato il suo progetto musicale, omaggio al nonno - di cui porta il nome - emigrato da giovane a Caracas e la cui storia è un punto di riferimento nel suo percorso musicale.

Alla vigilia del nuovo appuntamento, scatta la mobilitazione di amici e sostenitori per spingere i Karakaz più in avanti possibile nel loro percorso a X Factor. Dopo l'assegnazione dei brani nei giorni scorsi, Corvino & co. si stanno preparando per portare sul palco la cover di "SexyBack", brano di Justin Timberlake, a cui daranno senz'altro tutta l'energia e la grinta già vista nelle loro prime uscite.

Sarà importante il voto del pubblico da casa durante il live show, che potrà essere espresso in diverse modalità: sul sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, tramite l'app X Factor 2021 (accedendo con facebook o twitter), tramite Smartwtach (sempre attraverso l'app) o con il decoder Sky.