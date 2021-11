Nel centro storico di Vasto le celebrazioni per il 4 novembre

Si svolgeranno domani a Vasto le celebrazioni per il 4 Novembre, Giornata delle Forze Armate e della commemorazione dei Caduti di tutte le guerre.

Il programma prevede il raduno alle 9.45 in piazza L.V. Pudente. Alle 10 ci sarà la deposizione di una corona d'alloro dinanzi al Monumento ai Caduti in piazza Caprioli e, a seguire, dinanzi al Cippo del Mare in via Adriatica.

Poi sarà celebrata una messa in suffragio di tutti i Caduti nella concattedrale di San Giuseppe.

Le celebrazioni di quest'anno sono nel segno del Centenario della traslazione del Milite Ignoto. Nel 1921 la salma di un soldato senza nome fu portata da Aquileia a Roma, dove venne deposta nell'Altare della Patria. Un viaggio che, nei giorni scorsi, è stato riproposto, con treno storico che ha ripercorso l'Italia ricordando quanto accaduto cent'anni fa.