Cresce il Coordinamento di protezione civile del Vastese: a ottobre nuove adesioni

Con gli ultimi due ingressi del gruppo di protezione civile di Paglieta e dell'associazione Anffas sale a 25 il numero di organizzazioni che fanno parte del Coordinamento di Protezione civile del Vastese.

"Quella che nel 2016 era nata come scommessa di una manciata di coordinatori di gruppi di volontariato locali si è ora trasformata in un maxi sodalizio dedito al soccorso pubblico, all'assistenza sanitaria e sociale", spiega il coordinatore Eustachio Frangione.

"Il coordinamento e il supporto reciproco tra le varie componenti sono impeccabili e in continuo miglioramento. E non è da meno la periodica organizzazione di corsi rivolti ai volontari, come quello per l’abilitazione Dae, di frequenza settimanale, o quello imminente per il secondo livello AIB".

Il coordinamento vede al suo interno associazioni che rappresentano tutto il territorio di riferimento costituendo un prezioso supporto ai cittadini. Ora, con i nuovi ingressi del "gruppo di Protezione civile di Paglieta, bellissima realtà molto operativa, distaccamento della Protezione civile di Casalbordino nonché l’associazione Anffas Vasto guidata dalla instancabile Paola Mucciconi", si estendono raggio d'azione e possibilità operative.