"Digitalizzazione di aule e segreterie, finanziamenti per 163 scuole abruzzesi"

Saranno 163 le scuole abruzzesi che riceveranno finanziamenti statali per la digitalizzazione delle aule scolastiche e delle segreterie.

I fondi serviranno "all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche che certamente miglioreranno lo svolgimento non solo della didattica ma anche della vita amministrativa di ogni singola realtà educativa", spiega la deputata Carmela Grippa, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Infanzia e Adolescenza. "L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei Cpia (centri provinciali per l'istruzione degli adulti), con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole".

Con il decreto numero 335 del 26 ottobre, appena pubblicato, sono state approvate le gratuatorie delle istituzioni scolastiche che beneficeranno delle somme previste nel Piano operativo nazionale del ministero dell'Istruzione, per un importo complessivo di 455 milioni di euro. "Il finanziamento sarà erogato anche per altre diverse regioni italiane e ciò rappresenta un passo importane per la didattica in presenza dopo i periodi bui della didattica a distanza necessaria per contrastare il contagio da Covid-19. Gli istituti - conclude Grippa - sono i luoghi dove naturalmente i nostri figli di formano e proprio per questo ben vengano queste risorse per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche".