Lavori sull’A14, giovedì casello di Vasto sud chiuso dalle 2 alle 6

Lavori notturni sul tratto vastese dell'autostrada A14. Per questo Autostrade per l'Italia spa annuncia quattro ore di chiusura del casello di Vasto sud.

"Sulla A14 Bologna-Taranto, per autorizzare lavori di lavoro, in orario notturno, dalle 2 alle 6 di giovedì 4 novembre, sarà chiusa la stazione di Vasto sud, in uscita per chi proviene da Pescara", si legge nell'avviso diramato dalla società che gestisce la rete autostradale. "In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Vasto nord".