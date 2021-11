Alla Corsa dei Santi di Roma la Podistica Vasto in gara con sei atleti

Anche quest'anno la Podistica Vasto è stata presente con i suoi atleti alla Corsa dei Santi, tradizionale appuntamento del 1° novembre a Roma. Una classicissima del panorama podistico italiano con 10 km. da percorrere lungo le strade della Capitale dopo la partenza davanti alla Basilica di San Pietro.

Quest'anno la società vastese ha partecipato con sei rappresentanti: Antonio Sabatini, Luigi Di Martino, Marco Piscicelli, Massimo Bozzelli, Davide Barone ed il membro del direttivo Tonino Baccalà. "Negli anni passati i numeri dei partecipanti erano quelli degli abitanti di una cittadina di provincia ma stavolta sono stati solo, si fa per dire, oltre 3000 che comunque è una cifra di tutto rispetto considerando che questa è stata l'edizione della ripartenza dopo quella virtuale causa covid del 2020", spiega l'addetto stampa Pierpaolo Del Casale.

"Al Pronti? Via! i runners vastesi si sono dati come sempre molto da fare per agguantare il miglior risultato possibile prestando però la dovuta attenzione agli onnipresenti sampietrini, nemici giurati di ogni podista, resi ancora più viscidi dalla pioggia che ha caratterizzato la gara. Comunque applausi per tutti i corridori biancorossi che hanno tagliato comunque il traguardo ed un complimento particolare a Sabatini che è arrivato a pochi gradini dal podio di categoria segnando inoltre il suo record personale sulla distanza dei 10 km".