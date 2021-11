Al centro culturale "Aldo Moro" lo spettacolo "Cime tempestose"

La sala teatro del centro culturale “Aldo Moro” si prepara a ospitare sabato 6 novembre (ore 21) un nuovo ed emozionante spettacolo. Con ingresso gratuito verrà proposto, per iniziativa dell’assessorato alla Cultura, Cime Tempestose, adattamento e riduzione tratto dal romanzo di Emily Bronte a cura di Federica Marchetti, che vedrà in scena tre attori formatisi nella Bottega teatrale di Vittorio Gassman come Francesca Ventura, Giuseppe Renzo e Barbara Scoppa.

"È una nuova opportunità per andare a teatro a San Salvo – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – offrendo un copione di qualità attraverso la recitazione di tre attori di spessore nazionale".

"Il copione proposto è un racconto a tre voci di un amore fatto di passione – spiega l’assessore alla Cultura Maria Travaglini – tratto da uno dei più noti e apprezzati romanzi gotici di tutti i tempi e restituisce con forza e impatto emotivo l’atmosfera romantica e passionale dell’intramontabile romanzo di Emily Bronte".

L’ingresso è gratuito nel rispetto delle norme Covid e green pass. Prenotazione obbligatoria utilizzando Whatsapp al numero 388 4533707.