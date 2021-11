Si chiude l’anno sociale del Ciclo Club Vasto: "Stagione con tante iniziative e soddisfazioni"

Domenica 31 ottobre il Ciclo Club Vasto ha vissuto il tradizionale appuntamento con la pedalata di fino anno sociale "a sancire, ove ve ne fosse bisogno, che l'anno in corso,il primo dopo lungo loockdown causa pandemia Covid 19, è stato ricco di iniziative e successi per il sodalizio del presidente Antonio Spadaccini", spiega in una nota l'associazione sportiva vastese.

Dopo la foto di rito davanti a palazzo D'Avalos, per gli oltre quaranta soci sulle due ruote è arrivato il momento di affrontare il percorso tracciato dal direttivo. "La innata allegria del gruppo e la passione condivisa a tutto tondo per la bici, unitamente alle ottimali condizioni meteo, hanno trasformato la pedalata chilometro dopo chilometro in una festa itinerante a due ruote svoltasi ad andatura turistica per godere appieno delle meraviglie della costa vastese che hanno fatto da damigelle ai partecipanti alla sgambata".

La giornata è stata anche l'occasione per fare un bilancio dell'attività svolta. "Il 2021 inizialmente è stato un anno caratterizzato da incertezze derivanti dal perdurare della pandemia da Covid ma, col passare dei mesi, il calendario delle iniziative organizzate o alle quali il Ciclo Club Vasto ha partecipato è stato un crescendo entusiasmante e coinvolgente per tutti i soci del sodalizio. Varie sono state le manifestazioni che hanno visto il club ciclistico biancorosso protagonista e partecipe in gruppo o in alcuni occasioni con partecipazioni dei singoli, basti citare la Gran Fondo Nove Colli corsa da un nutrito gruppo, la Randoneè delle Sorgenti disputata dal socio Giovanni Notarangelo oppure la GF di Siena corsa dal socio di origine carioca Alderan Vitalino che, inoltre, ha disputato la Veneto Gravel di ben quattrocento chilometri percorsi in ventitre ore".

Non sono mancati nel corso dell'anno i tanti ciclo raduni regionali in cui il sodalizio biancorosso ha partecipato con una sempre numerosa rappresentanza. "A fine pedala immancabilmente si è passati al conviviale tenutosi locali del Terzo Tempo presso il PalaBcc nel corso del quale il direttivo ha ringraziato i soci per il riscontro dato alle iniziative messe in cantiere dal direttivo durante il 2021. Una menzione è speciale al socio Roberto Ricci che, seppure non risieda a Vasto, è stato sempre vicino al club e partecipe agli eventi. Un plauso particolare è andato alla quota rosa del Ciclo Club Vasto composta da Giulia Artese, Claudia Chiantia, Cristina De Stefanis e Lucilla Colarusso immortalate nella foto ricordo della giornata insieme al vice sindaco Licia Fioravante che con la sua gentile presenza ha impreziosito il parterre dei presenti. Un doveroso ringraziamento è andato ad Antonio Pietroniro presidente AVIS Vasto, main sponsor del gruppo ciclistico, insieme alle ditte Azienda Vinicola Iasci, Media Edil Elettro Center che con loro vitale contributo rendono possibile la presenza del Ciclo Club Vasto nel panorama ciclistico regionale".

Si chiude una stagione, anche se per Spadaccini & co. non mancheranno di certo le occasioni per pedalare, e si guarda già alle iniziative da portare avanti nel 2022 "ci cui parleremo più in là, dopo l'elezione del nuovo direttivo".