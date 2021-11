Per la Vasto Basket arriva in trasferta il primo successo in campionato

Successo in trasferta per la Ge.Vi. Vasto Basket che, a Isernia, conquista i primi punti in classifica della stagione. I biancorossi, dopo aver saltato la prima giornata e aver perso una settimana fa all'esordio casalingo con l'Unibasket Lanciano, trovano nella sfida in casa della New Fortitudo Isernia lo slancio per far muovere la classifica battendo i molisani 69-64.

La squadra di coach Di Salvatore parte con il piede giusto chiudendo il primo quarto sul 27-19 con una bomba di Murolo ad allungare nel punteggio. Vantaggio che si fa più consistente nella seconda frazione, chiusa dai vastesi sul 44-28. Il terzo quarto si gioca su ritmi più bassi, con pochi canestri e i biancorossi che conservano però il loro vantaggio, 50-40. A nulla serve il tentativo di rimonta dei padroni di casa nell'ultima frazione perchè la Vasto Basket riesce a restare sempre avanti e chiude con una meritata vittoria.

New Fortitudo Isernia - Ge.Vi. Vasto Basket 64-69

Vasto Basket: Murolo 19, Rupil 17, Raupys 17, Mirone 13, Peluso 3, Flocco 0, Di Tizio 0, Marino 0, Ierbs ne, Iezzi ne, Marchesani ne. Coach: Di Salvatore