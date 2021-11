Arrestato per spaccio: il tribunale concede l’obbligo di dimora

È stato rimesso in libertà il 26enne di Vasto, R.N., arrestato dai carabinieri la notte di Halloween con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si è tenuta oggi al tribunale di Vasto l'udienza di convalida dell'arresto. "Nel corso dell'udienza - spiega l'avvocato Francesco Bitritto, legale difensore del giovane - il giudice ha accolto la nostra richiesta concedendo la misura dell'obbligo di dimora", attenuando quindi gli arresti domiciliari a cui il 26enne era stato sottoposto nella notte.

È stata fissata al 15 dicembre l'udienza in cui si entrerà nel merito della vicenda. "Attendiamo l'esito degli esami di laboratorio che dovranno stabilire quantità e qualità del principio attivo di quanto sequestrato nell'abitazione del ragazzo. In quella sede esporremo le nostre tesi difensive in merito all'episodio contestato. Tra le valutazioni da fare c'è anche quella dell'uso personale".