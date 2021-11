Al cimitero di Vasto la celebrazione di suffragio per i defunti dimenticati

Nel giorno in Chiesa festeggia la solennità di Ognissanti, la Confraternita Sacro Pio Monte dei Morti di Vasto ha organizzato la tradizionale celebrazione di suffragio per tutti i defunti dimenticati. Oggi, 1 novembre, sarà Don Nicola Fioriti, cappellano della Confraternita, a celebrare alle 15.30 la messa nel piazza del Cimitero (ingresso via dei Conti Ricci). Dopo la celebrazione saranno deposte corone di fiori sulle tombe dei Padri della Città. In caso di maltempo la funzione si svolgerà nella chiesa di Santa Filomena, in via Anelli.

Martedì 2 novembre, alle 15, nel piazzale del Cimitero, sarà l'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, a presiedere la messa nel giorno della Commemorazione dei defunti, insieme a tutti i parroci della città.