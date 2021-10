Vastese-Chieti, pari e patta con poche emozioni

Il derby finisce senza vincitori, né vinti. Reti inviolate allo stadio Aragona nel derby tra la Vastese e Chieti. Match equilibrato e risultato sostanzialmente giusto. Dopo essersi sbloccati con la vittoria a Notaresco, i padroni di casa giocavano per regalare un'altta soddisfazione ai loro tifosi: il 4-3-3 schierato da D'Adderio ne è la testimonianza. I teatini, invece, si presentano in campo con tre difensori, una sola punta e un centrocampo imbottito. La partita viaggia subito sui binari dell'equilibrio, anzi all'inizio sono gli ospiti a farsi pericolosi, il tiro di Verna è fuori di poco. A creare di più per la Vastese sono D'Alessandro e Sansone, che però non riescono a impensierire il portiere neroverde Fusco, che si ripete a inizio ripresa sulla conclusione dal limite di Altobelli. La partita regala poche emozioni. Al 30', diagonale di Akammadu, gran parata di Di Renzo. Dalla parte opposta, salvataggio sulla linea sull'incornata di Alonzi. Con un punticino a testa, il Chieti sale a quota 9, la Vastese a 7, al tredicesimo posto. Ancora troppo poco.

Tabellini - Vastese-Chieti 0-0

Vastese (4-3-3): Di Rienzo, Ceccacci, Altobelli, Di Filippo, De Angelis (dal 44' st Panaioli), Marianelli, Attili (dal 19' st Lenoci), Agnello, Alonzi, Alessandro, Sansone. A disposizione: Di Feo, Scalise, Romanucci, Monza, Ferramosca, Scafetta, Di Bello. All.: D’Addario

Chieti (3-5-1): Fusco, Consorte, Pietrantonio (dal 44' st Siragusa), Mele, Aquilanti, Bassini, Del Greco (dal 14' st Di Mino), Mariani, Akammadu, Verna (dal 36' st Ventola), Puglielli (dal 35' st Sapone). A disposizione: Forti, Dondoni, Siragusa, Cavaliere, Di Renzo, Baldeh. All.: Lucarelli

Arbitro: Silvia Gasperotti di Rovereto

Note: ammoniti, Di Filippo (V.), De Angelis (V.), Alessandro (V.), Mariani (C.).