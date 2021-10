Don Domenico: "Non soffochiamo l’altro col nostro io"

"Non potrai pensare di amare Dio domenticandoti del fratello, ma non puoi amare nemmeno quel fratello, o quella sorella, se gli togli il respiro dell'infinito. Quanto è necessario, allora, per tutti non soffocare l'altro con il nostro io". Questa è la meditazione che don Domenico Spagnoli, parroco di Santa Maria Maggiore a Vasto, affida al nuovo appuntamento con la rubrica domenicale Il granello di senape.