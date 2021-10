Contagi, torna lo spauracchio della Dad: da inizio anno diverse classi sono già state in quarantena

Torna lo spauracchio della Dad. Sono già diverse le classi delle scuole di Vasto che, nei primi due mesi di lezione, hanno dovuto fare ricorso temporaneamente alla didattica a distanza. Con i conseguenti problemi di apprendimento che già si erano verificati durante il lockdown della primavera del 2020 e, nei mesi scorsi, con le restrizioni che hanno accompagnato l'anno scolastico 2020-2021.

Continuano i disagi di docenti e studenti delle scuole a seguito dei casi di Covid-19 che si sono registrati di recente. Dopo le notizie pubblicate la scorsa settimana, una nuova segnalazione è arrivata a Zonalocale da docenti di istituti superiori. Lamentano di aver ricevuto dalla Asl comunicazioni circa la necessità di osservare la quarantena alla vigilia delle festività di Ognissanti, per le quali il ministero della Pubblica istruzione ha disposto due giorni liberi per professori e ragazzu.

Dopo gli ultimi casi, alcuni insegnanti hanno deciso di sottoporsi a un tampone molecolare per verificare se sono stati contagiati. Hanno dovuto farlo a pagamento, al costo di 55 euro, perché a Vasto è stato chiuso il 9 luglio il drive through, la postazione pubbblica in cui era possibile fare il test diagnostico del Sars-CoV-2. Perciò bisogna andare a Lanciano, oppure farlo in strutture private pagando cifre anche superiori a 50 euro.

A Vasto, in totale, sono state 33 le persone contagiate negli ultimi tre giorni, molte delle quali in ambito familiare.