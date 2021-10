Al Pantini-Pudente il primo Festival della Psicologia

Nelle mattinate di sabato 23 e 30 ottobre le classi prime del Liceo delle Scienze umane e del Liceo Economico-Sociale hanno partecipato ai primi laboratori calendarizzati dagli organizzatori per la città di Vasto del Festival della Psicologia, nato per iniziativa del dipartimento di Scienze umane del Liceo Pantini-Pudente e della dirigente Anna Orsatti.

I ragazzi hanno risposto con grande interesse e partecipazione alle coinvolgenti lezioni presentate da Valentino e Berarducci intitolate "I luoghi di anima. Laboratorio sul sogno", "Il giardino dopo il deserto" di Albanello e al laboratorio esperienziale “AliMentiAmo l’Autostima” gestito da Di Virgilio e Iorio.

"Gli alunni – spiegano dalla scuola – hanno potuto approfondire tematiche d’interesse e si sono messi in gioco con coraggio e autenticità, anche in attività di psicodramma. Una meravigliosa esperienza quella vissuta dai ragazzi: è sempre molto appassionante tornare ad incontrarsi dal vivo e confrontarsi anche con degli esperti. Questa è stata solo la prima di nuove e significative giornate da vivere finalmente in presenza nel nostro istituto".