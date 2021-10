Il 31 ottobre "Pedalata per San Giuseppe", percorso in bici per celebrare l’anno dedicato al Santo

Domenica 31 ottobre a Vasto, appuntamento con la "Pedalata per San Giuseppe", nuova iniziativa dell'associazione Ride 4 Creation. "Una pedalata mattutina aperta a tutti – spiegano gli organizzatori - per celebrare l'Anno Giuseppino e la bellezza del lavoro e del Creato, in ottica di ecologia integrale, nella splendida cornice di Vasto".

Dopo la partenza dalla cattedrale di San Giuseppe, al termine della celebrazione eucaristica delle 9, la carovana toccherà quattro tappe che saranno luogo di altrettanti spunti di riflessione: il giardino del Palazzo Genova Rulli, San Nicola della Meta, l'area verde del quartiere san Paolo e la fattoria sociale "Il Recinto di Michea".

È possibile iscriversi compilando il form al link: https://forms.gle/m8h1SSf8KsbLX8vC8, fino a sabato 30 ottobre; o in presenza, anche la mattina della partenza, entro le ore 9. Per la partecipazione sarà chiesto un contributo di 3 euro a persona, comprensivo di assicurazione, per pedalare in sicurezza.

L'iniziativa è sostenuta e promossa dall'associazone Ride 4 Creation, con Movimento Lavoratori di Azione Cattolica, Ciclo Club Vasto, Il Recinto Di Michea - Fattoria sociale e la comunità parrocchiale di san Giuseppe. Informazioni sul sito www.ride4creation.org o al numero: 345 6281002 (Massimiliano).