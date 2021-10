Elezioni provinciali, Insieme per Cupello: "Appoggeremo la candidatura di Menna alla presidenza"

Il gruppo di Insieme per Cupello pronto a sostenere un'eventuale candidatura di Francesco Menna alla presidenza della Provincia di Chieti. A parlare è il capogruppo Camillo D'Amico che commenta l'ipotesi di una candidatura alla presidenza del riconfermato sindaco vastese.

"Francesco Menna – scrive D'Amico – ha rivinto le elezioni amministrative a Vasto. Le ha vinte in maniera chiara. Il voto maggioritario espresso dai cittadini è stato senza equivoci. Certe strane alleanze trasversali sono state sconfitte e non possono essere esportate altrove. Ha vinto la limpidezza delle posizioni ed è stata sconfitta la confusione e talune convergenze strumentali. La ventilata ipotesi che il sindaco di Vasto si candidi alla guida della Provincia di Chieti è non solo da condividere ma da sostenere con assoluta determinazione e convinzione. Sarebbe non solo un'ipotesi giusta per dare una dignità istituzionale al Vastese che, negli ultimi tempi, non ha avuto più una rappresentanza capace ed autorevole ma anche per avere una voce forte in tutte le future partite come la costruzione della Zona Economica Speciale (Z.E.S.) e la progettualità esecutiva che dovranno trovare le risorse rese disponibili nel PNRR".

"Io personalmente, quanto il gruppo consiliare che ho l’onore di presiedere, siamo disponibili a sostenere la candidatura di Francesco Menna alla presidenza della provincia di Chieti; il nostro voto avrà un peso specifico basso perché le elezioni non sono democraticamente espresse con il voto dai cittadini ma dai sindaci e consiglieri comunali e hanno un valore ponderato in ragione del numero di abitanti del proprio comune. A Menna suggerisco di avere in questo mandato maggiore coraggio e determinazione di quanto non ne abbia sin qui avuta; lo sollecito a esercitare il naturale ruolo d sintesi istituzionale che gli compete coinvolgendo il territorio sulle partite più ampie e complesse che ci sono come: futuro occupazionale, arretramento della SS16, prospettive del consorzio intercomunale Civeta sempre più immerso in una possibile creazione di un sub ambito provinciale in quella che sarà la nuova pianificazione che la regione Abruzzo a breve si darà, la costruzione ancora di là da venire del troppo annunciato nuovo ospedale. Sulla scorta di questi ed altre questioni dirimenti ed importanti per il futuro del nostro territorio costruisca la propria candidatura e troverà convergenze notevoli e anche trasversali alla sua candidatura alla Provincia di Chieti".

Il gruppo Insieme per Cupello conta tre membri che potranno esprimere il proprio voto alle elezioni provinciali del 18 dicembre, oltre a D'Amico ne fanno parte Marco Antenucci e Michele D'Alberto.