Referendum sulla giustizia, a Vasto la raccolta firme di Forza Italia

"Sabato 30 ottobre, a partire dalle 17 in piazza Rossetti a Vasto, sarà possibile firmare a sostegno dei referendum sulla giustizia". A dirlo, annunciando il gazebo per la raccolta firme a sostegno della riforma, è Antonio Monteodorisio, coordinatore di Forza Italia Vasto e neoeletto in consiglio comunale.

"Sono sei i quesiti sottoposti ai cittadini italiani – spiega l'avvocato Donatella Monaco - dalla riforma del Consiglio superiore della Magistratura alla responsabilità diretta dei giudici, all'equa valutazione dei magistrati alla separazione delle carriere, dai limiti agli abusi della custodia cautelare, all’abolizione della legge Severino".

"Dall'analisi dei quesiti proposti – sottolineano dal partito - emerge con chiarezza che l'obiettivo principale del referendum è quello di incidere sul ruolo della magistratura, che da anni è al centro di un’accesa discussione, che investe in particolare la responsabilità del suo operato e il potere delle cosiddette correnti all’interno del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). La sottoscrizione – aggiungono - potrà anche essere effettuata online tramite il sistema pubblico di identità digitale (Spid)".