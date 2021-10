A X Factor primo live per i Karakaz che pubblicano il singolo "Useless"

Superati i primi tre passaggi di selezione, per i Karakaz, la band guidata dal vastese Michele Corvino, è arrivato il momento dei live show a X Factor 2021. Dodici i giovani artisti - tra solisti e band - in gara, divisi nelle quattro squadre di Manuel Agnelli, Emma Marrone, Mika e Helle Raton.

Ieri sera, nella puntata in onda su Sky e Tv8, i Karakaz hanno portato sul palco il loro inedito Useless, lanciato poi ufficialmente nella notte. Michele, Luigi, Massimo e Sebastiano avevano già portato l'inedito nel corso dei provini. Ora, entrati nella squadra di Hell Raton, hanno affinato la produzione del loro pezzo e la performance che ha ottenuto grandi consensi da parte dei giudici.

Non c'è stato però lo stesso riscontro da parte del pubblico a casa, che ha espresso il voto nel corso della serata. I Karakaz, infatti, sono stati tra gli artisti meno votati nella prima serata. Un risultato che, quando è stato annunciato dal conduttore Ludovico Tersigni, ha provocato qualche malumore nel pubblico in studio.

Ora, per Michele Corvino & co., l'appuntamento è a giovedì prossimo, quando verrà delineata la classifica e in cui sarà fondamentale, per loro, avere sostegno evitando così l'eliminazione prevista per un concorrente.