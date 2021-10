A Vasto 25 casi di Covid-19 in due giorni, sei i guariti. A San Salvo due contagiati

Venticinque casi di Covid-19 in due giorni. Sono i numeri diffusi dal Comune di Vasto nel bollettino in cui "sono inclusi 15 nuovi casi positivi di ieri" e "10 nuovi casi positivi di oggi". Sei sono stati, invece, i guariti di oggi, per un totale di 1818.

Gli attualmente positivi sono 98, il totale dei casi dall'inizio della pandemia 1969; 53 le persone che hanno perso la vita.

Due contagiati a San Salvo, dove 25 persone sono attualmente positive al Covid-19.