Vasto senza drive through per tamponi molecolari, nuove proteste

Il nuovo grido d'allarme arriva da una docente di scuola materna. Il problema è lo stesso segnalato da alcuni professori delle superiori: andare ogni volta a Lanciano per sottoporsi a un tampone molecolare. Il rischio è di far rimanere classi scoperte.

Aperto il 14 gennaio con personale di carabinieri e Asl [LEGGI], il drive through di via don Lorenzo Milani ha fornito per mesi tamponi grauiti a tutti coloro che ne avessero bisogno, soprattutto nello scorso inverno, quando in città si è arrivati ad avere oltre mille persone in isolamento.

Terminato il 9 luglio [LEGGI], quell'utile servizio non è stato più rimpiazzato. Un problema soprattutto per coloro che, per motivi di lavoro, ogni giorno hanno numerosi rapporti interpersonali. A cominciare dagli insegnanti che, a seconda dei casi, si trovano costantemente a contatto con alunni al di sotto dei 12 anni quindi non vaccinabili in base alle norme in vigore, oppure, al di sopra di quella fascia di età, lavorano in classi in cui è vaccinata solo una parte degli studenti.

"A noi - hanno sottolineato ieri i docenti di scuola superiore che si sono rivolti a Zonalocale - è richiesto il Green pass, mentre agli studenti no. A che serve far osservare rigidi protocolli agli insegnanti, che devono anche andare a Lanciano per fare il tampone ogni volta che si verifica un caso di Covid in una classe, se poi per i ragazzi non sono previste regole simili, visto che, in caso di contagio, viene imposto il tampone solo ai vicini di banco dei contagiati? [LEGGI]".