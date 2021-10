Gli studenti del Palizzi a Ecomondo, fiera della sostenibilità ambientale

Il 27 ottobre, le classi 5F SIA, 5A AFM, 5C TUR e 5B RIM con i docenti accompagnatori prof. Scampoli, prof. Orlando, prof.ssa Bucco, prof.ssa Medoro e prof.ssa Olivastri, si sono recati a Rimini Fiera in occasione della ventunesima edizione di Ecomondo. È l'evento di riferimento in Europa per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa. Quando si parla di green economy e della circolarità delle risorse, non si può che parlare di Ecomondo, la fiera della sostenibilità ambientale.

L'Italia è uno dei Paesi nei quali l'efficienza energetica, il riciclo dei rifiuto (la famosa differenziata, che oramai si pratica in quasi tutte le città e i paesi italiani), il recupero delle risorse sono al centro del dibattito e dello studio. Partecipare a Ecomondo significa proprio accedere a un appuntamento di riferimento per incontrare le aziende leader di questo settore, per conoscere i nuovi trend e le tecnologie e per avere un riscontro dai professionisti che lavorano nel green. Le classi sono state lasciate libere di andare a visitare i diversi padiglioni in base alle loro esigenze e ai loro gusti.

Il compito, dopo un questionario iniziale sulla sostenibilità, era di scegliere un’azienda green a loro piacimento al fine di redigere una scheda informativa su aspetti quali: localizzazione, autonomia, forma giuridica, oggetto dell’attività, settore economico di appartenenza, principali funzioni aziendali e beni utilizzati, produzione di beni destinati al consumo interno o alla vendita, dimensione, storia dell’azienda, evoluzione e politiche ambientali da essa adottate. Inoltre gli studenti hanno consultato brochure e materiali per realizzare delle presentazioni multimediali da condividere a scuola in un momento di confronto reciproco. È stata un’uscita didattica davvero interessante in quanto abbiamo sempre parlato di economia circolare e sostenibile e ora abbiamo visto realmente di cosa si tratta.

Arianna Del Villano

5ª F SIA Itset Palizzi