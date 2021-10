Parco Aqualand, aggiudicato l’appalto: per trent’anni la gestione resta alla stessa società

La gestione del parco acquatico di Vasto non cambia. La società Aqualand del Vasto srl continuerà a occuparsi della struttura turistica di via Incoronata per i prossimi trent'anni. Si è infatti aggiudicata la gara d'appalto indetta dal Comune. Alla selezione non hanno partecipato altre ditte.

La determina di "Approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione", firmata dal dirigente del 1° settore-Servizi interni del municipio, Vincenzo Toma, è di oggi ed è stata pubblicata sul sito Internet istituzionale www.comune.vasto.ch.it nella sezione Albo pretorio online [LEGGI].

La procedura in modalità telematica prevedeva il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggio, "individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", si legge nel documento. Ma alla gara ha partecipato solo un'impresa, la Aqualand del Vasto srl, che già gestiva il Parco dotato di piscine, scivoli e aree verdi, inaugurato nel 1994.

L'impresa ha presentato un'offerta che prevedeva un rialzo del 4,55 per cento sull'importo base del canone, che passa quindi da 110mila a 115mila euro l'anno, oltre a all'importo per gli investimenti di 5 milioni 200mila euro, pari a un rialzo del due per cento sull'importo minimo a base di gara di 5 milioni di euro, di cui 3 milioni 100mila nei primi dodici anni e 2 milioni nei successivi dieci.

Il rinnovo della gestione è stato per mesi nel mirino del centrodestra, soprattutto di Fratelli d'Italia, per tre motivi. Innanzitutto perché, dopo la prima ondata della pandemia di Covid-19, la struttura rimasta chiusa nell'estate 2020.

Poi le critiche per la stima del valore della struttura e, infine, perché nel bando di gara era previsto un indennizzo da un milione 395mila euro, che la società subentrante avrebbe dovuto versare alla concessionaria uscente. Cosa che, secondo l'opposizione, avrebbe scoraggiato la partecipazione di altre imprese alla gara. Polemiche alle quali il sindaco, Francesco Menna, ha replicato sostenendo l'imparzialità della perzia affidata al professor Alberto Dello Strologo, docente dell'Università internazionale di Roma [LEGGI]. Ora quella somma non è dovuta, vista la continuità nella gestione del Parco.