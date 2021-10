Droga, estorsione e armi, 11 misure cautelari tra San Severo, San Salvo e Casalbordino

Un'operazione antidroga è in corso in Puglia, Abruzzo e Molise. Arresti anche nel Vastese, a San Salvo e Casalbordino.

Il blitz è scattato alle prime luci dell'alba al termine dell'indagine coordinata dalla Procura di Foggia. La polizia sta eseguendo le misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari della città pugliese a carico di 11 persone di San Severo, San Giacomo degli Schiavoni, San Salvo e Casalbordino.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto d'arma clandestina e ricettazione.

Più tardi, negli uffici della Procura di Foggia, la conferenza stampa in cui verranno resi noti i dettagli dell'operazione.

In aggiornamento