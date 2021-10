Premio San Salvo, è Virginio Di Pierro il nuovo presidente

È Virginio Di Pierro il nuovo presidente del Premio Letterario "Raffaele Artese" - Città di San Salvo. L'architetto è stato eletto all'unanimità dal comitato del premio.



Nato dalla collaborazione tra Comune di San Salvo e il Lions Club cittadino, il premio è giunto quest'anno alla decima edizione. "È per me un onore – ha dichiarato il neopresidente -. Ora mettiamoci al lavoro per organizzare l'edizione del decennale".

Oltre all'elezione del presidente, nel corso della serata è stato presentato il nuovo direttivo. Al fianco di Virginio Di Pierro, nominati Maria Travaglini, vice presidente e responsabile della sezione letteratura per ragazzi, Francesca Torricella, segretaria, Marianna Della Penna, responsabile marketing e pubblicità, Silvia Daniele, responsabile rapporti con le giurie, Venanzio Bolognese, tesoriere, Romina Palombo, addetto stampa, Emanuele Ciuffi, responsabile per affari legali. Dal Comitato, gli "auguri di buon lavoro a tutto il nuovo direttivo".