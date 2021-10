L’iter per il tempio crematorio va avanti, Schiavarelli: "Incongruenze nel piano cimiteriale"

Ieri mattina il comitato San Salvo per un ambiente sostenibile ha presentato nuove osservazioni sul piano regolatore cimiteriale. Lo strumento urbanistico è necessario per la realizzazione del tempio crematorio sul quale la decisione, a detta della stessa maggioranza, sarebbe stata rimandata a tempi futuri. "L'iter invece va avanti – spiega Antonia Schiavarelli del comitato – per questo abbiamo presentato nuove osservazioni sulle incongruenze nella documentazione". Si è invece arenata in commissione la questione-referendum comunale.

Nell'intervista video Schiavarelli fa il punto sulla vicenda: