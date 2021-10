Menna presenta la Giunta: turismo a Fioravante, urbanistica a D’Elisa, ambiente a Barisano

A Vasto è il giorno della Giunta: a mezzogiorno è scattata l'ora "x" con il sindaco Francesco Menna che ha presentato i componenti della squadra di governo della città. Tra conferme e nuovi nomi, ecco il nuovo volto del "team Menna".

Quattro gli assessori riconfermati dal sindaco per il secondo mandato: Anna Bosco, Paola Cianci, Carlo Della Penna e Gabriele Barisano, ma per alcuni di loro cambiano assessorati e deleghe.

La Bosco si tiene stretto l'assessorato all'Istruzione e ottiene quelli allo Sviluppo Economico e alla Transizione Digitale, all'assessora anche le deleghe a politiche portuali, ferroviarie e ZES, politiche europee e politiche energetiche. Per Paola Cianci passaggio dall'assessorato all'Ambiente, a quello al Patrimonio e Servizi Civici, con la riconferma della carica nel settore delle Politiche Giovanili; la Cianci ottiene anche le deleghe alle politiche per l'edilizia residenziale pubblica, difesa e tutela degli animali e food policy. Cambio di casacca anche per Carlo Della Penna, che perde il settore Turismo ma conquista Sport, Smart City e Sicurezza, con deleghe alle politiche di mobilità, impiantistica sportiva e polizia locale. Barisano è il nuovo assessore all'Ambiente, all'Ecologia e ai Tributi Comunali, per lui anche le deleghe per aree protette, isola ecologica e centro del riuso, Via Verde della Costa dei Trabocchi.

A completare la squadra del sindaco, tre volti nuovi: Nicola Della Gatta, Felicia Fioravante e Alessandro D'Elisa. Per Della Gatta, la prima esperienza nell'assise civica si apre con l'assessorato a Cultura, al Welfare e all'Inclusione sociale, sue anche le deleghe a politiche sociali, realtà periferiche e integrazione. La Fioravante inaugura la sua esperienza in consiglio comunale con la nomina a vicesindaca e l'assessorato al Turismo, Lavori Pubblici e alla Città del Benessere, con deleghe a opere pubbliche, fondi per lo sviluppo e finanziamenti e marketing territoriale. A D'Elisa assegnato l'assessorato alla Pianificazione Urbanistica, ai Servizi Manutentivi e ai Servizi Informatici, sue le deleghe a decoro di spazi pubblici e quartieri, servizi informatici comunali e politiche di rigenerazione urbana.

Restano competenze in capo al sindaco, quelle relative a Igiene e Sanità, pianificazione sanitaria e bilancio, personale, protezione civile.