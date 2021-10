Per gli Indeed You Are il videoclip di "Paralyzed" lancia l’uscita del primo album

Paralyzed è il singolo che anticipa l'uscita di Flat Inside, primo albumo degli Indeed You Are. La band abruzzese, formata da Damiano Carlucci (chitarra), Francesco Frank Pracilio (basso), Sebastiano Sputore (batteria) e Gaetano Shyno Totaro (voce e e chitarra) ha lavorato sodo negli studi della Satellite Rec di Fabio Tumini per arrivare a comporre l'album che sarà lanciato sulle piattaforme e gli store digitali il prossimo 31 ottobre.

Il primo estratto, Ideed You Are, è accompagnato dal videoclip girato dalla Giacorox Film Production con la partecipazione di Roberta Marinucci.

"Per noi del gruppo, Indeed you are più che un significato letterale abbraccia un pensiero più ampio, quasi uno stile di vita, che scava letteralmente nel profondo di ognuno di noi e ne mette a nudo ogni debolezza, insicurezza o scheletro nell'armadio, trasferendolo in ogni brano - racconta Frank Pracilio -. Lo scopo è quello di fare in modo che ogni ascoltatore possa immedesimarsi nella nostra musica".

A parlare del primo singolo è Gaetano Totaro. "Paralyzed, come si può evincere dall'aggettivo stesso, descrive uno stato psicofisico nel quale chi parla, cerca di strapparsi di dosso le scorie di una relazione tossica (non per forza amorosa). In poche parole, è la nostra visione su quello che è un problema purtroppo attualissimo e sottovalutato: la sindrome di Stoccolma".

