Covid-19: 89 i casi in più in regione, focolaio alla Rsa di Celenza sul Trigno

20 persone, tra ospiti (15) e dipendenti della struttura (5), sono risultate positive al Covid all'interno della Rsa di Celenza sul Trigno (. La situazione del focolaio è monitorata dalla Asl Lanciano Vasto Chieti.

Per quanto riguarda i dati regionali, in Abruzzo oggi si contano 83 nuovi positivi (di età compresa tra 4 e 93 anni). Sono stati eseguiti 1893 tamponi molecolari e 10648 test antigenici, nessun deceduto, 78255 guariti (invariato), 1551 attualmente positivi (+83). 56 i ricoverati in area medica (+5), 6 in terapia intensiva (invariato), 1489 in isolamento domiciliare (+78).

I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (42), Chieti (17), Pescara (5), Teramo (19).