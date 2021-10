Beach volley, Claudia Scampoli prepara la nuova stagione: "Si lavora per crescere ancora"

È già tempo di riprendere gli allenamenti per Claudia Scampoli. La 21enne vastese della Nazionale italiana di beach volley è tornata a Vigna di Valle dove ha iniziato la preparazione per la nuova stagione. Dopo un 2020 con pochi tornei a disposizione causa pandemia, il 2021 l'ha vista protagonista in campo italiano e internazionale. Tre podi in tornei World Tour 1star (tra cui una vittoria), il successo in Coppa Italia con Margherita Bianchin e la vittoria nella tappa del Campionato Italiano a Montesilvano hanno arricchito il suo già importante palmares.

L'obiettivo nel mirino è quello delle Olimpiadi di Parigi del 2024. Per arrivarci, però, occorre lavorare tanto anche perchè gli anni per scalare le classifiche e centrare una qualificazione a cinque cerchi sono solo tre in questo anomalo quadriennio olimpico accorciato di un anno dopo il rinvio alla scorsa estate di Tokyo 2020.

Alla vigilia della sua partenza per Vigna di Valle l'abbiamo incontrata per ripercorrere le tappe della stagione andata in archivio e per traccire gli obiettivi dei mesi che verranno.