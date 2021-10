A Notaresco la Vastese conquista in rimonta la prima vittoria stagionale

È uno sprint finale, negli ultimi sei minuti di partita, a far conquistare alla Vastese la prima vittoria stagionale in serie D. Sul campo del Notaresco i biancorossi di mister D'Adderio ci provano sin dalle prime battute, con due tentativi di Agnello che non vanno a buon fine. È ancora Agnello, al 34', ad andare vicino al gol con la sua conclusione respinta dal palo. Il primo tempo si conclude con le due squadre ancora in parità.

Nella ripresa passano subito i padroni di casa con Pampano. Ma la Vastese non si arrende e si lancia all'attacco vedendo premiati i suoi sforzi nel finale di partita. Al 39' Di Filippo trova la rete del pareggio con un colpo di testa su azione da calcio d'angolo. Poi, allo scadere, è Alessandro a segnare la rete del 2-1 che fa esplodere di gioia i biancorossi.

Tre punti pesanti che fanno bene alla classifica e al morale, dopo un avvio di stagione in salita. Un successo, quello conquistato dalla Vastese, che è un buon viatico per il derby con il Chieti in calendario domenica prossima.

La 6ª giornata

Aurora Alto Casertano - Atl. Terme Fiuggi 0-3

Chieti - Castelfidardo 0-2

Matese - Castelnuovo Vomano 2-1

Montegiorgio - Porto d'Ascoli 2-1

Pineto - Nereto 2-0

Recanatese - Trastevere 2-1

SN Notaresco - Vastese 1-2

Sambenedettese - Alma Juventus Fano 1-0

Tolentino - Vastogirardi 0-1

La classifica: 15 Fiuggi; 13 Pineto, Recanatese; 12 Trastevere, Castelfidardo; 11 Matese; 10 Castelnuovo, SN Notaresco, Porto d'Ascoli; 9 Tolentino; 8 Chieti; 6 Vastese, Vastogirardi; 5 Alma Juventus Fano; 4 Sambenedettese, Montegiorgio; 2 Nereto; 1 Aurora Alto Casertano.