Profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Dario Di Tullio

Ha suscitato sgomento e commozione la notizia della prematura scomparsa, a 64 anni, di Dario Di Tullio. Era conosciuto da tantissime persone per la sua attività imprenditoriale. Titolare della storica Serigrafica Vastese, per tanti anni aveva lavorato nel settore della stampa e della pubblicità.

Migliaia le magliette, per squadre e iniziative di ogni genere, uscite dal suo laboratorio dove accoglieva sempre tutti con un sorriso e grande professionalità. Aveva anche una grande passione per il teatro, che lo aveva portato a far parte di compagnie amatoriali del territorio, e, ancor più grande, per la musica.

I funerali si svolgeranno domenica 24 ottobre, alle 16, nella chiesa di San Giuseppe a San Salvo, sua città di origine e dove ci sono i suoi cari.

Alla madre Pina, ai figli Mirko e Alisia, al fratello e alle sorelle, sentite condoglianze dalla redazione di Zonalocale.