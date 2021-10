Giornate del Pianeta Terra, gli studenti del Mattioli portano la scienza in città

Con gli appuntamenti di Street Science si conclude la 9ª edizione delle Giornate del Pianeta Terra, appuntamento ideato e promosso dall'associazione VastoScienza con il Polo Liceale Mattioli di Vasto e il patrocinio del Comune di Vasto. Il tema dell'edizione 2021, scelto dall'equipe guidata dalla professoressa Rosa Lo Sasso, era "Tra georisors e patrimonio culturale - pensare circolare e agire sostenibile".

Protagonisti dell'iniziativa sono stati gli studenti che si sono confrontati con gli esperti e si sono messi in gioco realizzando progetti e studi molto interessanti. E, questa mattina, li hanno raccontati ai vastesi, comprese diverse classi di studenti delle scuole primarie, in una serie di postazioni presenti in tutto il centro storico. Al Mercato Santa Chiara gli studenti del Mattioli hanno presentato le loro ricerche e i loro esperimenti sull'alimentazione corretta e sull'importanza delle api per l'equilibrio dell'ecosistema.