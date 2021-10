Coronavirus: a Vasto 25 nuovi positivi, 6 a San Salvo. Al San Pio 5 ricoverati

Sono 25 i nuovi positivi al Coronavirus a Vasto. Un dato che si aggiunge ai 5 positivi comunicati ieri e porta a 65 il numero degli attualmente positivi in città. "I nuovi casi positivi di oggi a Vasto sono quasi tutti in ambito familiare. Continuiamo a rispettare le regole fondamentali - ha dichiarato il Sindaco di Vasto, Francesco Menna - per evitare il contagio. Pochi piccoli accorgimenti: indossare la mascherina, rispettare il distanziamento e igienizzare spesso le mani sono fondamentali per contenere il contagio da Coronavirus. Sono certo che la famiglia resta il luogo in cui tutti, abbiamo la tendenza ad abbassare le difese, ma cerchiamo di prestare la massima attenzione".

A San Salvo nell'ultimo bollettino diramato oggi, sono 6 i nuovi positivi che portano a 18 il numero dei positivi in città.

I ricoveri. Il reparto di Malattie Infettive del San Pio, nella giornata di oggi, conta 5 ricoverati per polmoniti da Covid-19. "Si tratta, per la maggior parte, di persone non vaccinate", spiega il primario Maria Pina Sciotti. Nei giorni scorsi sono state dimesse due persone, guarite dopo essere state ricoverate al San Pio. "Stanno tornando situazioni serie - dice la dottoressa Sciotti - . Per questo ribadisco che non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Innanzitutto faccio un appello alla vaccinazione, a chi non l'ha ancora fatto. E, anche per chi è vaccinato, raccomando di continuare ad osservare tutte le precauzioni per evitare il rischio contagio".

Il bollettino regionale. Oggi in Abruzzo 124 nuovi positivi (di età compresa tra 1 e 101 anni), eseguiti 2674 tamponi molecolari e 9658 test antigenici, nessun deceduto, 78255 guariti (+15), 1468 attualmente positivi (+109), 51 ricoverati in area medica (+5), 6 in terapia intensiva (+1), 1411 in isolamento domiciliare (+103). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (29), Chieti (69), Pescara (10), Teramo (11), fuori regione o con residenza in accertamento (5).