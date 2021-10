Con Sandro Racciatti la ventricina del Vastese arriva ai Soliti Ignoti

La ventricina del Vastese è stata protagonista della puntata di ieri sera dei Soliti Ignoti, programma condotto da Amadeus su Rai 1. Tra i partecipanti del gioco come "identità misteriose" c'era infatti Sandro Racciatti, 34enne produttore di Furci.

Il concorrente della puntata, l'attore Simone Montedoro, non ha avuto dubbi nell'identificare Racciatti come produttore del tipico salume abruzzese, guadagnando 6mila euro da aggiungere al montepremi finale. Dopo aver confermato l'identità misteriosa, Amadeus ha anche lasciato spazio a Racciatti per spiegare le caratteristiche della ventricina, di cui il produttore furcese ha raccontato, pur nel breve tempo a disposizione, le modalità di realizzazione.