Casalbordino, auto a gpl prende fuoco mentre è in marcia

Attimi di paura oggi pomeriggio a Casalbordino quando, in via Sant'Antonio, a due passi dalla centralissima piazza Umberto I, una vettura, alimentata a benzina e gpl, ha preso fuoco mentre era in marcia. L'uomo alla guida della Renault Clio, accorgendosi del fumo che usciva dal cofano motore, ha arrestato improvvisamente la marcia mentre le fiamme iniziavano ad avvolgere la vettura.

Subito è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, mentre gli agenti della polizia locale di Casalbordino hanno interdetto la zona alla circolazione. I vigili del fuoco del distaccamento di Vasto hanno spento il rogo, evitando che le fiamme potessero raggiungere il serbatoio del gpl anche se l'auto è andata in gran parte distrutta.

Poi, terminate le operazioni di spegnimento, è stato necessario l'intervento di un carroattrezzi per rimuovere l'auto incendiata. Poi, con la pulizia della strada, sarà possibile ripristinare la regolare circolazione.