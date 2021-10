Malore a seguito di un litigio per strada, muore 63enne

Un uomo di 63 anni di Cupello è morto ieri sera per arresto cardiaco all'ospedale di Vasto. I carabinieri della locale Compagnia indagano per capire se il decesso è collegato in qualche modo a una rissa avvenuta lungo la strada di accesso all'abitato di Cupello.

In base a una prima ricostruzione operata dai militari del maggiore Amedeo Consales, il fatto è successo prima delle 22, quando è arrivata al 112 una segnalazione riguardante una rissa in via Istonia, la strada che da Vasto conduce fino al centro del paese.

Al loro arrivo sul posto, i carabinieri hanno trovato cinque persone, quattro giovani tra i venti e i trent'anni e un uomo di 63 anni. Quest'ultimo più tardi ha accusato un malore ed è andato all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, dove è morto per arresto cardiocircolatorio.

Il sostituto procuratore di Vasto, Michele Pecoraro, ha disposto l'autopsia. I carabinieri indagano per rissa, ma la dinamica è ancora da accertare, perché non ci sono testimoni, né telecamere sul luogo in cui è successo il fatto.